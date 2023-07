Amaño de partidos y sobornos: grave denuncia en fútbol colombiano

Nuevamente el fútbol colombiano es señalado por graves denuncias de amaño de partidos, sobornos a futbolistas profesionales y millonarias apuestas ilegales, que han desatado un escándalo.



Los lamentables rumores, que han nacido en los camerinos, estadios y clubes, especialmente en el Torneo de Ascenso, ya se han convertido en denuncias e investigaciones en la Fiscalía.



Noticias Caracol entregó un informe especial sobre lo que está pasando en el fútbol colombiano, con testimonios de entrenadores y futbolistas en los que denuncian lo que han visto en los últimos años.



“Nos encontrábamos nosotros concentrados para la final del torneo de ascenso, y recibo una llamada de un número privado donde me ofrecen 70 millones por hacerme sacar a los primeros cinco minutos una tarjeta amarilla. Yo cuelgo y a los tres minutos vuelvo y recibo la misma llamada de este número. Me sigo negando y me dicen que me suben el monto a 90 millones de pesos. Yo no acepto. Sigo recibiendo insultos de este sujeto. Cuando llegamos al comedor y nos sentamos soy yo quien levanto la mano, tomo la vocería y pregunto, que levanten la mano a cuántos compañeros, y me levantan la mano dos compañeros más que me dicen que por una cantidad de tiros de esquina y de saques de banda les ofrecían una cantidad de dinero”, aseguró un futbolista del Torneo BetPlay (Primera B), que reservó su identidad.



