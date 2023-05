Gio Moreno ya eligió: campeonato en el que participó en Colombia

El futuro de Giovanni Moreno parece ser un tema que preocupa más fuera que dentro del círculo interno del futbolista.

Aunque se le relacionó recientemente con Junior y se supo, por la barra Los del Sur, que hubo un acercamiento formal con Independiente Medellín, finalmente el regreso del ex campeón con Atlético Nacional.



El campeonato actual avanzó y la ventana de inscripciones se cerró, con lo cual el veterano jugador salió de la órbita nacional... al menos en lo que a fútbol se refiere.



Competitivo como es, no quiso sentarse a esperar y eligió un curioso deporte para no perder ritmo. Según informó el periodista Santiago Ramírez, Gio participó en el Torneo Nacional de Pádel, una disciplina que se abre paso en el país y que parece ser la nueva pasión del deportista. Los resultados oficiales no se conocieron.

Giovanni Moreno volvió a demostrar su calidad pero ahora en el pádel, su nuevo deporte. Inició participación en Torneo Nacional en Medellín pic.twitter.com/zfuCJFHznP — Santiago Ramírez (@SantiDeport) May 4, 2023

¿Qué es el padel?



El pádel, es un deporte de paleta con origen en México. Se juega siempre en parejas y consta de tres elementos fundamentales para su desarrollo: la pelota, la pala y el campo de juego o pista. Consiste en hacer botar la bola en el campo contrario, con la posibilidad de rebotar en las paredes.



Para verlo en las canchas de fútbol falta tiempo y habrá que esperar al menos al segundo semestre, si es que antes no toma otras decisiones. A sus 36 años, lo que no estaría en sus planes es el retiro definitivo.