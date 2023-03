¿Habrá revolución? Hay noticias sobre norma 'Anti Dibu' y reloj parado

Gianni Infantino habló este sábado sobre las decisiones que adoptó la IFAB, asociación internacional que define las reglas del fútbol a nivel mundial. En discusión estaban polémicas propuestas como la de jugar con cronómetro, como aplica en el futsal, además de una que prohibía celebraciones de gol. Hay noticia al respecto.



Pues bien, el Presidente de la FIFA explicó que la conclusión de la IFAB es que no se puede seguir "perdiendo tanto tiempo" en los partidos, pero no adoptarán la medida del reloj parado, con la que se buscaba hacerle frente a la pérdida de tiempo.



Lo que sí hicieron fue llamar la atención de los árbitros para mantener la estrategia del Mundial de Qatar, agregando la cantidad de minutos que se perdieron en realidad, es decir, podrán darse partidos hasta con 14 minutos de adición.



"Queremos mejorar el comportamiento de los jugadores. Hay que luchar contra la perdida de tiempo. Que lo de añadir el tiempo necesario sea una regla universal y consistente, no que se inicie y se olvide. Queremos que todos los árbitros sepan que todos debe añadir el tiempo que sea necesario. Tiempo perdidos por lesiones, cambios...", mencionó Infantino desde Londres.



La otra propuesta que se analizó fue la de impedir que los jugadores celebraran goles, pues en ese momento suelen perderse varios minutos. La IFAB fue muy clara "No se pueden ni deben quitar. Deben continuar igual porque es la esencia del fútbol, pero que se añada el tiempo que se pierde. Las reglas del fútbol son universales y se deben aplicar hasta el final y en todo el mundo".



A través de un comunicado oficial tras la asamblea, la IFAB aclaró que "La próxima semana se publicará en theifab.com una lista completa de cambios y aclaraciones a las Reglas de Juego", y mencionó que para las competiciones que comiencen antes del 1 de julio de 2023 podrán "implementar los cambios antes o retrasar su implementación hasta, a más tardar, el inicio de la competencia posterior".



¿Qué pasará con la norma 'Anti Dibu?



Por otro lado, el diario Marca precisó que en Londres también se le dio forma a algunas modificaciones, entre ellas, una norma que pedían a gritos los futboleros y es la famosa 'Anti Dibu', de la que ya conocía Sudamérica pero el mundo conoció en Qatar. Las artimañas de Emiliano Martínez y quienes querían seguir sus pasos no van más.



"El guardameta no debe comportarse de manera que distraiga injustamente al pateador, por ejemplo, demorar la ejecución del tiro o tocar los postes, el travesaño o la red de la portería", especifica la norma 14 del tiro penalti según reveló el diario español.