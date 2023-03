Confianza en la FIFA: Gianni Infantino fue reelegido como presidente

Pese a que hay diferencias en algunas Federaciones a nivel mundial sobre la manera en que dirige Gianni Infantino, en el reciente Consejo de la FIFA que se realizó en Ruanda, hubo confianza para el actual presidente y fue reelegido como máximo dirigente de la entidad que rige el fútbol internacional.

Sin embargo, pese a ello, en el Congreso 73 de la FIFA, no se presentó ningún otro candidato y, por ende, Gianni Infantino fue el ganador para estar hasta el año 2027 a cargo de la entidad. Después de su reelección, el mandatario dio palabras de agradecimiento al apoyo y comentó lo bueno que se hizo en Catar durante el Mundial.



"En Catar los estadios fueron excelentes, la infraestructura perfecta, cero incidentes. Alguno podría decir que fue porque la gente no bebía alcohol, no se sabe, pero fue un torneo muy pacífico. Asumimos nuestra responsabilidad con cuestiones de derechos humanos y el legado que dejamos en Catar", hizo referencia Infantino durante su reelección.



De igual manera, Infantino aseguró que desde su llegada prometió transparencia en la FIFA y ve que esta política se ha ido cumpliendo, esperando seguirlo ratificando en este nuevo proceso de presidencia.



"Prometí que íbamos a conseguir una mayor estabilidad y transparencia en la FIFA, recobrando la confianza de los patrocinadores y los operadores de radiodifusión y lo hemos cumplido. Cuando llegué las reservas estaban en unos mil millones y ahora están en casi 4.000, por lo que tenemos más fondos para invertir”, dijo Infantino.



Gianni Infantino ha sido elegido por aclamación presidente de la FIFA para el mandato 2023-2027.#FIFACongress pic.twitter.com/CftR4Yyzna — FIFA.com en español (@fifacom_es) March 16, 2023

Finalmente, Gianni Infantino dejó claro que seguirá en esa construcción positiva para el fútbol y la paz por medio de su gobierno y buscará proteger asociaciones y aficionados para que el balompié sea la alegría y tenga un servicio social positivo para el mundo.



“Les prometo que seguiré sirviendo al fútbol y poniendo a la FIFA al servicio del fútbol. Hemos prometido trabajar con honestidad para proteger a las asociaciones y a los aficionados, porque nunca tenemos que olvidarnos que el fútbol es alegría, es paz y une al mundo entero”, finalizó.