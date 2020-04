Buffon, de carne y hueso: depresión, infidelidad y apuestas del ídolo

Quienes creen que no es fácil llevar la fama, el éxito y el dinero a raudales que supone ser estrella del fútbol, bien puede preguntarle a Gianluigi Buffon.

Campeón mundial, ídolo de Italia y de Juventus, sigue siendo, a los 42 años, un arquero en plena vigencia. Pero no fue siempre así, no quiere decir que no cayera en crisis o que no sufriera, como todos, de los golpes de la vida. La diferencia es que, como él dice, aprendió.



"Los errores son importantes porque te recuerdan que eres humano. Te recordarán que no sabes nada, amigo mío. Es importante porque el mundo del fútbol tratará de convencerte de que eres especial, pero acuérdate de que no eres distinto con respecto al hombre del bar o al electricista", decía en declaraciones a The Players Tribune.



El portero confesó que, a pesar de tener, tanto, durante siete meses luchó contra la depresión: "​Una mañana, cuando salgas de la cama para ir a entrenar, tus piernas comenzarán a temblar sin control. Estarás tan débil que no podrás conducir un coche. Al principio, pensarás que es sólo fatiga. Pero luego empeorará. Todo lo que querrás hacer es dormir. Durante siete meses, tendrás dificultades para encontrar alegría en la vida. Tu rutina puede convertirse en una prisión", contó.



A final, sacó lo bueno: "Me vino bien porque ahora no tengo miedo de afrontar periodos negativos en la familia o en el trabajo".



Otro episodio oscuro vendría de la mano de Juventus, que pagó con el descenso por un escándalo de arreglo de partidos por la vía de acuerdos con árbitros, llamado 'Calciopoli'. En aquella época, 2004 y 2005, se supo que había jugadores que apostaban, Buffon entre ellos: "No volveré a apostar. Entraba a algunos sitios de apuestas, pero no las relacionadas con el fútbol. Cuando me ligaron al escándalo, me lastimaron, porque se puso en duda mi lealtad deportiva", dijo en octubre de 2006. Posteriormente, fue absuelto de todos los cargos.



Apuesto, milonario y exitoso, no escaparía tampoco a la infidelidad: terminó divorciado de Alena Seredova, madre de sus dos hijos mayores, por un romance con la presentadora Ilaria D'Amico, en 2017. "¿Los cuernos? Nadie se ha muerto por ser una cornuda. Me habría gustado saber que mi matrimonio estaba roto por otra vía que a través de la prensa. Me habría gustado que Buffon me lo hubiese dicho", decía Seredova en aquellos días.