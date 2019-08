La sexy revelación de Georgina sobre su relación con Cristiano Ronaldo

Desde que Georgina Rodríguez empezó su relación con Cristiano Ronaldo su vida cambió por completo o al menos eso reveló en su última entrevista con 'The Sun', de Inglaterra.

Allí, la española de raíces argentinas contó cómo es su vida diaria junto al futbolista y su día a día entre los negocios y su rol como madre de tres bebés.

"Debes tener mucho control y una buena actitud. A veces no es fácil lidiar con el dinero. No te da felicidad. Ayuda pero no lo es todo en la vida. Cuando organizo mi calendario trato de pasar el mayor tiempo posible con mi familia. Ellos vienen primero", contó.

Aunque no relató ningún trauma, Rodríguez dio detalles de su físico, pues ahora es muy admirada por su belleza en las fotos que comparte en su instagram.

"Cuando era niña era muy delgada y siempre quise engordar. Ahora parece que tienes que ser delgada para ser hermosa. Digo, que vivan las curvas y los cuerpos reales. Larga vida a las mujeres de color y con diversas figuras. Me gusta comer sano y hacer ejercicio a diario. De vez en cuando cedo a mis caprichos, pero la mayoría de los días evito los dulces y las grasas. Me encantan las verduras y la carne y sigo una dieta mediterránea", le dijo al diario británico.

Eso la ha hecho tener un cuerpo esbelto al que también le agrega sensualidad para ser feliz y compartir momentos íntimos con Cristiano Ronaldo.

"Ser la compañera de alguien tan famoso no es fácil, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Lo que siento por él es más fuerte que cualquier cosa, cualquier tipo de presión. Juntos somos más fuertes y hay una admiración mutua. Pero seducir y soñar es muy importante. Siempre duermo en lencería y prefiero la lencería sexy. Es cómodo, sexy y romántico. Lo tiene todo y hará feliz a tu hombre también", explicó.