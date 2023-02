Piqué y Clara Chía bromean con periodista: así pasean por Barcelona

Gerard Piqué y Clara Chía se abren cada vez más y se esconden menos, pues ya es hora de hacer normal su relación luego de que el exfutbolista se separara de Shakira.



Esta vez la prensa se ha encontrado con la feliz pareja, paseando por las calles de Barcelona. Allí vacilaron al periodista que los abordó, con respuestas graciosas, risas y hasta un golpe de Clara mientras aceleraba su paso para no hacerle fácil el trabajo al paparazzi.



Piqué bromeó sobre las informaciones respecto a un supuesto ataque de ansiedad sufrido, pidiendo al reportero que tuviese cuidado de no caerse mientras lo seguía por la calle. “Coger una ansiedad, ¿en serio?”, ironizó mientras Chía estalla en risas detrás, intentando no ser captada por la cámara. “Coger una ansiedad es complicado eh […] Por favor, de verdad, hostia”, dijo Gerard.



Luego Piqué desmintió que el cumpleaños de Clara Chía fuera este 7 de febrero: “¿Mañana es su cumpleaños? ¿Pero qué te has tomado?”, bromeó Gerard, burlándose de los intentos del periodista de Europa Press por sacar información.