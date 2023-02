'La madre de todas las bombas': promesa de paparazzi sobre Piqué

Pasan los días y la vida privada de Gerard Piqué, ex pareja de Shakira, sigue siendo la comidilla en los medios españoles. Y él, encantado. ¿O no tanto?

Las informaciones sobre su nueva pareja, Clara Chía, son pan de cada día y, al parecer, es una realidad para la que la joven de 23 años no estaría lista.



Según las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, las populares 'Mamarazzis', quienes han seguido de cerca el tema de Shakira y Piqué, la chica no aguanta la presión: "Ha tenido que ser atendida en una clínica privada de Barcelona, el Hospital Quirónsalud, tras sufrir un ataque de ansiedad. La novia de Piqué está superada y el acoso constante que sufre en las redes sociales le está pasando factura", expresaron las 'Mamarazzis'.



Según ellas, las cosas fueron a peor con la última canción de Shakira, en la que se menciona veladamente.



Pero según el 'paparazzi' Jordi Martín, el tema va por otro lado: "La crisis de ansiedad no viene por la canción. Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clarita descubrió algo?, próximamente la madre de todas las bombas", comentó en sus historias de Instagram.



"Sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio y en breve la soltaré. Que se hubiera pensado antes meterse dentro de una familia. El karma Clarita”, añadió.



Ya en días pasados se habló de una bella abogada como una tercera en discordia en la relación de Piqué y Chía. ¿Pruebas? Puede ser que a la novela aún le falten más capítulos.