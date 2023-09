Gerard Piqué y su polémica postura por beso de Luis Rubiales a Hermoso

El fútbol femenino a nivel mundial ha alzado su voz luego del polémico beso del dirigente de la RFEF Luis Rubiales hacia la jugadora Jenni Hermoso en plena ceremonia de premiación del Mundial femenino y a partir de allí, muchas reacciones han salido a la luz pública, donde en la mayoría de los casos han rechazado dicho comportamiento.

Ahora, el turno fue para Gerard Piqué, exjugador del Barcelona y de la Selección de España, quien fue preguntado por una periodista de Europa Press sobre lo que hizo Rubiales con Hermoso y así saber su postura. Sin embargo, la reacción terminó siendo polémica.



Al ser indagado por el caso Rubiales, Piqué guardó silencio total y continuó su camino, pero mientras era insistido con la pregunta, el futbolista trató de medio reírse y mantuvo su postura de no opinar al respecto.



"Piqué, que se caracteriza por no tener pelos en la lengua, no se ha pronunciado públicamente todavía, dejando en el aire qué le parece la actitud del expresidente de la RFEF. Un tema sobre el que le hemos preguntado en su vuelta al trabajo tras unas vacaciones muy especiales con Clara Chía y al que ha preferido hacer oídos sordos”, mencionó Europa Press.



Además, agregaron: “el exfutbolista ha dado la callada por respuesta a la denuncia de Jenni Hermoso, dejando en el aire si apoya a la jugadora, si cree que Rubiales debería haber dimitido o si, por el contrario, cuenta con su apoyo”.





Por ahora, la investigación hacia Luis Rubiales continúa y mientras eso transcurre, el dirigente se encuentra suspendido de sus labores. Además, a raíz de ese problema, muchos integrantes del equipo femenino de España ha renunciado y hay otros como Jorge Vilda que ha sido destituido de su cargo como seleccionador.