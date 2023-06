Gerard Piqué: paparazzi arremetió contra el jugador y le dijo de todo

Jordi Martín fue uno de los paparazzis que siguió de cerca la relación entre Gerard Piqué y Shakira y que sabía de los pasos de ambos en las calles de Barcelona durante varios años.



Pues bien, Martín en días pasados recibió una orden de alejamiento por parte de Piqué y de Clara Chía y esto provocó que el periodista hablara de todo sobre el futbolista en el programa ‘The Red Phone’ de Jorge Viera.



Allí el paparazzi se refirió al futbolista y lo tildó de clasista, racista y xenófobo y además aseguró que las infidelidades del jugador con Shakira se repitieron en varias ocasiones.

“Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En trece años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noches”, comentó de inicio en el programa.



“Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y a Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado Ada Colau, la alcaldesa, por zumbársela. Piqué ha estado con media Barcelona, y yo pensaba: ‘Y esto, ¿será o no será consciente Shakira?’”.



Por su parte, el paparazzi señala que tal era la fama de chico malo de Piqué que recibió la llamada de Tonino Mebarak, hermano de Shakira quien le preguntó a Martín sobre la vida nocturna del español.



“Tonino a mí me llama y me dice: ‘Vente a casa que quiero hablar contigo. ¿Cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?’. Y le digo: ‘Toni, ¿en serio me haces esta pregunta?’”.



Por su parte, se refirió a los comentarios despectivos de Piqué hacia Shakira por ser una mujer latina.



“Piqué hizo unas declaraciones y dijo en tono despectivo: ‘Es que hay mujeres sudamericanas…’”, empieza diciendo Martín, a lo que Viera responde: “¿Tú crees que Piqué es racista?”. “Piqué es racista. Es clasista. Es xenófobo. Sé que ha tenido comentarios muy feos con ella. Lo sé porque me lo ha dicho gente muy cercana”, mencionó el periodista.



Finalmente, Martín agradeció a Shakira ya que gracias a ella ha alcanzado su éxito personal y laboral.



“Yo tengo que agradecer a Shakira mucho en mi vida. Porque Shakira es una persona que a mí me ha llevado al estrellato. Es decir, yo era un paparazzi, he hecho muchos reportajes, te podría decir mil millones de famosos importantes. Y yo llevaba trece años al lado de Shakira haciéndole reportajes, pero en el momento en que salta la separación con Gerard Piqué yo estaba atravesando el peor momento a nivel personal de mi vida, estaba muy mal en Perú, y a partir de ahí todo fue para arriba”, concluyó.