Discurso y llanto de Piqué: ‘Querer es dejar marchar y moriré aquí’

FC Barcelona venció 2-0 a Almería y es líder parcialmente de LaLiga de España, pero más allá del triunfo, lo que más retumbó fue el retiro de Gerard Piqué, quien jugó su último partido como futbolista profesional frente a los albirrojos en el Camp Nou.



Luego de ser sustituido en el minuto 83 por Xavi Hernández y entregar su cinta de capitán a Jordi Alba, Piqué terminó de ver el partido desde el banco de suplentes, pero al finalizar el partido, el defensor se plantó en la mitad de la cancha y ofreció un emotivo y contundente discurso frente a sus compañeros e hinchada.



“En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse. Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí”, dijo contundente Gerard Piqué en un discurso lleno de lágrimas tras terminar su carrera.



"A veces querer es dejar marchar"



Sin embargo, durante su discurso, el defensa también dijo que esta etapa finalizó como jugador del Barcelona, pero dejó claro que seguramente volverá para seguir haciendo crecer el club azulgrana desde otra faceta.



“Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí", mencionó un Gerard Piqué totalmente quebrado.



De momento, el futuro de Piqué es incierto tras su retiro, pero como él mismo confirmó, espera que con el tiempo sane las heridas que le dejó esta última etapa en Barcelona.