Gerard Piqué y otros retiros conmovedores del fútbol mundial

FC Barcelona derrotó a Almería 2-0 en el Camp Nou, pero el resultado pasó a un segundo plano tras el conmovedor e histórico retiro de Gerard Piqué del fútbol profesional.



Transcurría el minuto 83 de juego y faltaban ocho para que el árbitro marcara el final del juego y de repente, Xavi Hernández confirmó el cambio y terminó saliendo Gerard Piqué, quien en medio de lágrimas y abrazos, dejó el campo de juego, mientras el estadio retumbaba en aplausos.





El inesperado anuncio de su retirada sorprendió a la afición y al club, que tuvo que improvisar un homenaje a la altura de la leyenda que ha sido Gerard Piqué por todo lo que ganó y le dio al club. El Camp Nou tuvo cerca de 92 mil espectadores que presenciaron el hasta luego del defensor central.



Tras finalizar el encuentro con Almería, el homenaje continuó y fue cuando agarró con dureza el micrófono y habló para los presentes y millones en el mundo, dando sus últimas palabras como jugador profesional del Barcelona, donde desahogó todas sus tristezas y recuerdos.



Sin embargo, la de Gerard Piqué no ha sido el único retiro que ha conmovido al mundo del fútbol, pues a lo largo de los últimos años, varias leyendas han dicho adiós en plena cancha y otros que han expuesto sus lágrimas en conferencias de prensa con gratos mensajes que retumbaron a nivel mundial.



Uno de los retiros más recientes que conmovió a muchos fanáticos de cada rincón del mundo fue el del Kun Agüero, quien, tras una enfermedad en el corazón, decidió por hacer oficial su inactividad del fútbol profesional y su anuncio final fue en una conferencia de prensa donde excompañeros, ex entrenadores y directivos del Barcelona asistieron para darle su afecto por la decisión. Las lágrimas no se hicieron esperar por la manera en que se iba el argentino en 2021.



Franck Ribéry, con su habitual número siete en la espalda y lágrimas en los ojos, le dijo adiós al fútbol profesional frente a la hinchada de Salernitana en el 2022, un día después del anuncio oficial y dentro del escenario fue aplaudido por los aficionados que de pie se enfundaron en aplausos.



Otro de los argentinos que dijo adiós hace poco fue el delantero argentino Gonzalo ‘Pipa’ Higuaín, quien jugando para Inter Miami de Estados Unidos, decidió hacer oficial su retiro en medio de las lágrimas que retumbaron en equipos especiales como River Plate y Real Madrid, clubes donde fue ídolo por la cantidad de goles que marcó.



Por último, otro de los casos más recordados de retiros a nivel mundial ha sido el de El exfutbolista inglés David Beckham, quien jugó su último partido como futbolista profesional con PSG en 2013, donde en una historia parecida a Piqué, terminó siendo sustituido en el minuto 82 y de inmediato las lágrimas y aplausos retumbaron en el estadio Parque de los Príncipes.