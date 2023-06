Piqué iba a realizarle desplante a Clara Chía en boda de su hermano

Gerard Piqué y Clara Chía estarán presentes en la boda del hermano del exfutbolista, Marc Piqué en los próximos días. No obstante, durante el mismo parece que le iban a hacer un gran desplante a la joven española.



Y es que de acuerdo a la información de la periodista Lorena Vásquez, a Chía la iban a ubicar con el resto de los invitados, como si fuera una más y no parte de la familia de Piqué.



Esto en principio se pensó si los hijos entre Piqué y Shakira, Sasha y Milan iban a la boda de su tío. Sin embargo, la colombiana no permitió que se alargara la estadía de sus hijos en España por lo que no estarán en la boda.

Según Vásquez, el sentar a Clara Chía en otra mesa se iba a dar porque los niños no saben que la joven es la novia del exfutbolista de Barcelona.



“Nos vuelven a asegurar que Clara Chía, en ningún momento, ni ha sido presentada como la novia de su padre a Milan y Sasha, que en ningún momento ha convivido con Milan y Sasha, que sí los conoce en un ambiente laboral, pero que nunca ha sido presentada como la novia de su padre”.



Por su parte, la periodista española comentó que Clara ahora sí estará en la mesa de la familia Piqué dada la ausencia de los hijos del exjugador.



“Nos comenta un invitado que en un principio Clara iba a estar sentada en la mesa de los amigos, porque ella es amiga de las personas que están invitadas, y es amiga de la novia y de los amigos de la novia… en ese momento, cuando estaba previsto que los niños de Piqué y Shakira estuvieran en la boda, ella no iba a formar parte de esa mesa presidencial, pero hoy mismo me comentan que sí va a estar en esa mesa, o sea, que sí va a estar sentada con el resto de la familia y va a acompañar a su pareja, Gerard Piqué“, concluyó Vásquez.