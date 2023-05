Shakira dejó a Piqué hasta viajando en avión comercial: hizo el oso

La relación entre la cantante colombiana Shakira y la del exfutbolista de Barcelona, Gerard Piqué, sigue dando de qué hablar, donde todo parece indicar que el español va de mal en peor tras su relación con Clara Chía, pues ahora se le vio mal parado viajando hacia la ciudad de Milán Italia.

Resulta que Piqué abordó un avión ‘low cost’ o mejor conocida como aerolínea de bajo costo, donde al histórico futbolista de Barcelona se le vio un poco penoso y haciendo mala cara para que no lo reconocieran.



Sin embargo, su presencia no fue desapercibida y un pasajero captó el momento donde Gerard Piqué se acerca a recoger su equipaje. Además, otra persona se le acercó y le pidió una foto a la cual el jugador accedió, pero se le vio un poco incómodo.



De igual manera, la persona que publicó el famoso video de Piqué en el vuelo de bajo costo, no dudó en recordar a la cantante barranquillera y en tono de burla, mencionó que lo dejaron muy mal. “No era un jet privado como el de Shakira, ni un vuelo en ‘first class’. Era un humilde trayecto de Vueling, una compañía low cost, que iba de Barcelona a Milán”.





Por ahora, aún no se sabe con exactitud por qué Piqué viajaba sin Clara Chía a Milán y en una aerolínea poco común en futbolistas con tanto dinero.