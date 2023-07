Piqué da noticias sobre la Kings League: llegará a América en 2024

El exfutbolista y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, anunció, en un entrevista concedida a EFE, que 2024 será el año de la expansión de la Kings League por América -con una competición en Brasil y otra enfocada al mercado latinoamericano con sede en México- y también en Francia e Italia.



A quince días de que el Civitas Metropolitano de Madrid albergue las Finales a Cuatro de las ligas de verano de la Kings League y la Queens League, Piqué habla del futuro de su exitosa propuesta de fútbol y entretenimiento, que pretende replicar en diversos territorios hasta contar con una decena de competiciones repartidas por todo el mundo en un plazo de tres años.

Cuéntenos esos nuevos proyectos para la Kings League que Kosmos tiene preparados para 2024



El 2024 es el año en el que nos vamos a expandir, y eso conlleva mucha dedicación y mucho tiempo. Después de hacer un ejercicio de exploración sobre cuáles serían los mercados más importantes o prioritarios para nosotros, hemos decidido apostar por toda la América de habla hispana, Brasil, Francia e Italia. Todos ellos reúnen dos cosas: que les gusta mucho el fútbol y que tienen una importante comunidad de streamers y así es como nacimos nosotros y como queremos continuar.



¿Dónde estará la sede de la Kings League en América?



Podemos decir que ya es seguro que en enero iremos a México. Ahí es donde tendremos nuestra casa, nuestro pabellón, como lo tenemos aquí en Barcelona (el Cupra Arena). Y la Liga se va a llamar Kings League Américas. Después de elegir pabellón, deberemos escoger a los doce presidentes que van a tener la suerte de tener un club allí y que van a ser streamers de habla hispana de toda América, y también al que será el presidente de la Liga. En octubre será cuando seguramente vayamos físicamente allí y lo anunciaremos absolutamente todo, luego celebraremos el draft y en enero empezaremos la temporada. América es un continente muy grande.



¿Qué países se van a ver representados en la competición?



La Kings League Américas va a tener presidentes o propietarios de distintos países. Queremos involucrar a cuantos más países mejor. Habrá países de Centroamérica, y de Norteamérica que hablen español también va a haber un par. Luego habrá algún club colombiano, chileno, argentino... Tenemos cinco o seis que ya están confirmados, no podemos decirlos aún, pero estamos en el proceso y cada vez queda menos para que se haga realidad.



¿Por qué han decidido crear una Kings League solo para Brasil en lugar de incluir a este país en la Liga americana?



Queremos diferenciar lo que es la Kings League Américas de lo que será la Kings League en Brasil, donde Neymar tendrá su club, porque serán dos competiciones distintas. Lo hemos querido así, básicamente por el idioma, porque creemos que es un tema importante. Cómo interactúan los presidentes entre ellos, cómo lo hacen con el presidente de la Liga. Queremos que el español sea la lengua de la Kings League América y el portugués será la de la Liga en Brasil. Además, creemos que el mercado de este país en concreto da para tener una Liga propia.



¿Las dos Ligas arrancarán de forma simultánea en enero de 2024?



Primero arrancará la Kings League Américas. Al final crear una competición de estas características conlleva dedicarle mucha energía y mucho tiempo, no solo a la parte que el aficionado ve, sino también a crear una estructura, unas oficinas, un equipo de 30 o 40 personas y todo lo que conlleva también en cuanto a operaciones, adecuar el pabellón a todo lo que nosotros queremos a nivel de producción, etc. A todo eso le tenemos que dedicar tiempo y no podemos lanzar cinco o seis Ligas a la vez, ya nos gustaría. Tenemos que ir paso a paso, y nuestro primer objetivo es lanzar la Kings League Américas.



¿La expansión de la Kings League en Europa puede esperar?



Tanto Francia como Italia son objetivos para 2024. No sé si al inicio o a lo mejor en el segundo trimestre, pero es donde tenemos las conversaciones más avanzadas, y diría que puede haber alguna sorpresa de última hora. La expansión en Inglaterra y Alemania la dejaremos seguramente para 2025. Imagino que la idea es que esta expansión de la competición desemboque finalmente en una especie de Champions League o Kings League Mundial. Correcto. Vamos a ver dónde la ubicamos en el calendario y cómo lo hacemos para reunir a los mejores clubes o equipos de cada Liga y que compitan para ser el mejor equipo del mundo.

¿El sistema de competición de las nuevas Ligas será el mismo que el de la Kings League original o pretenden innovar?



Sí, queremos que todas las competiciones tengan el mismo calendario y también vamos a crear un comité que se va a encargar de que todas las Ligas se rijan por las mismas reglas. Al final, lo que queremos es que haya una competición internacional anual donde se clasifiquen los mejores de cada Liga. Entonces, desde el momento en que tú juntas varios equipos de cada Liga en una nueva competición, necesitas que las normas sean las mismas para todos para que ningún equipo parta con ventaja.



¿Las nuevas Ligas se crearán también sobre el mismo modelo de negocio basado en patrocinio y plataformas abiertas?



Nosotros al final nacimos en el mundo streamer, nacimos en abierto para todo el mundo y queremos continuar así. Es vital el hecho de llegar a cuanta más gente mejor y que no haya una barrera de entrada, ya sea económica o de otra índole, así que intentaremos siempre preservar esto. También vamos a mantener el perfil de los presidentes, que creemos que ha sido parte de nuestro éxito: una mezcla de jugadores, exjugadores y streamers.



¿Han pensado en exportar el exitoso formato de la Kings League a otros deportes en un futuro a corto plazo?



Es una posibilidad, pero primero queremos desarrollar bien el mundo de la Kings League en el

fútbol. La idea que tenemos en la cabeza es hacer de ocho a diez Ligas en distintos territorios y que los mejores clubes de estas Ligas, como he dicho antes, se puedan unir para enfrentarse en una competición internacional. A esto creemos que le vamos a tener que dedicar, mínimo, dos o tres años, y una vez consigamos lo que tenemos planificado, nos pondremos como objetivo quizá ir a otros deportes, pero ahora mismo creemos que todavía hay mucho por hacer en el fútbol.



EFE