Piqué habló de polémica foto con Zlatan: 'Me podría comer la boca'

Han pasado varios años desde aquella fotografía entre Zlatan Ibrahimovic y Gerard Piqué que se hizo tan viral. Aparecen muy cerca, tomados de la mano y se especuló incluso con un romance entre ambos.



El español que anunció su retiro de las canchas en 2022 jugando para el FC Barcelona, aseguró que todo se trató de un "malentendido" que la prensa aprovechó para sacar de contexto buscando perjudicar al club que peleaba por la Liga.



Piqué se destapó en charla con Ibai Llanos, en medio del programa After Kings que tienen en Twitch, y decidió aclarar lo que sucedió. "Esa foto estamos en el parking del club, está mi coche y la prensa ahí. Me podría comer la boca con Zlatan, pero en el parking del club… La foto está completamente sacada de contexto. Sale Zlatan de su coche y están en la salida los periodistas", contó Piqué.



Según la versión del exjugador, el sueco que actualmente milita en Italia con AC Milan, fue abordado al siguiente día por la prensa rosa que insistían en preguntarle por aquella fotografía que rápidamente se hizo viral. "Lo mejor de todo, la reacción de Zlatan. Sale en su coche y están en la salida los periodistas... Le ponen el micro, baja la ventana y el periodista aprovecha la ocasión para preguntarle por lo ocurrido. Le dijo: ‘No, no, ven con tu hermana ahora a mi casa y así demostraré que no soy gay’”.



Cabe recordar que Piqué ya se había referido a este tema en 2015, cuando mencionó que había sido felicitado por 'Ibra' después de lanzar su libro 'Viaje de ida y vuelta'. "Acababa de publicar mi autobiografía y Zlatan se acercó para decir ‘bien hecho’. Soy una persona táctil y el fotógrafo tomó el momento".



El español, de 36 años, quien ha sido noticia en los últimos meses por cuenta de su vida personal, agregó que "No me podía creer en lo que se convirtió todo eso. Pero tampoco puedo decir que esa reacción me sorprendió, estábamos por delante del Real Madrid. La prensa podía saltar a la mínima para desestabilizarnos".