Deulofeu y una fuerte imagen con Udinese: se fue con dolor y lágrimas

El partido entre Napoli y Udinese tuvo una gran intensidad desde el inicio y terminó con un ajustado 3-2 donde los napolitanos lograron tres puntos que lo dejan líderes de la Serie A y con un invicto de 13 partidos ganados.



Sin embargo, en esta última fecha de ligas europeas antes del inicio del Mundial Qatar 2022, muchos son los jugadores que se exponen a una lesión y que podría terminar con la no asistencia a la cita orbital.



A pesar de no estar convocado por Luis Enrique al Mundial, uno de esos casos es el del jugador de Udinese, Gerard Deulofeu, pues tuvo que salir sustituido en el minuto 26 del primer tiempo tras no resistir un fuerte dolor que lo dejó tendido en la cancha.



El delantero español se tuvo que marchar del césped ayudado por los médicos de su equipo, con lágrimas en los ojos, pues se temió lo peor tras salir del campo asistido y cojeando.



Al finalizar el partido, el técnico de Udinese, Isaac Success, habló de la situación de Deulofeu y dejó claro que se le harán exámenes para determinar su lesión, pero cree que no es una situación complicada que sufrió el español.



"Ha sufrido un leve esguince de rodilla. Ahora le vi andando bien y mañana le harán pruebas para saber el alcance de la lesión. No creo que sea nada importante, no me pareció un movimiento demasiado brusco", dijo Success en conferencia de prensa posterior al partido entre Napoli y Udinese.



¡DURÍSIMA IMÁGEN! Gerard Deulofeu, quien no estaba convocado por Luis Enrique para #Qatar2022, sufrió una grave lesión y dejó la cancha llorando.



📺 Mirá la #SerieA por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/lCdlgBNQ23 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2022



La actual temporada de Deulofeu con Udinese ha sido regular, siendo titular en 17 partidos y aportar tres goles y siendo clave en la titular de Success, pero no fue suficiente para Luis Enrique para tenerlo en cuenta en la lista definitiva al Mundial y ahora deberá recuperarse para volver fino después de la cita orbital.