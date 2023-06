Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro ¿relación rota?

Parece que Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro están desde hace meses en una tensión en su relación y pese a que antes salieron a desmentir el mal ambiente entre ambas ahora pareciera que no esconden su mala relación.



Y es que pese a guardar las formas, todo indica a que ambas mujeres no pasan por su mejor momento y eso se notó en el cumpleaños de Cristiano Jr que tuvo lugar el pasado 17 de junio.



Y es que el hijo de Cristiano Ronaldo cumplió 13 años y los celebró con toda su familia. Dolores Aveiro viajaría a España para disfrutar el día con su nieto. Sin embargo, no se alojó en la casa familiar que tienen Cristiano y Georgina en Madrid.

Ante esto, la mujer se quedó en un hotel de la capital, así como lo informó Leo Caeiro del medio portugués CMTV: “Dolores está en Madrid, pero no en casa de Georgina. Últimamente, siempre que va a ver a su hijo, se queda en un hotel. Me entristece mucho que no haya un gesto de cariño (por parte de Georgina). Siempre que Dolores viaja para verlos, Georgina llena la casa con sus amigos. Parece que no le apetece estar con ella”.



Por su parte, el programa ‘Noite de Estrelas’ del mimso medio señala que al no estar Cristiano, “Dolores prefiere no estar en la misma casa. Es Dolores la que no quiso quedarse. Prefiere estar a su aire, porque, efectivamente, no hay mucha química entre ambas mujeres”.



De igual manera, fuentes cercanas a la familia en diálogo con el portal ‘Look’ señalaron que Aveiro se alojó en el AC Marriot La Finca con su pareja y que apneas compartió nieto.



Además, el medio señala que prefiere no quedarse allí ya que tras las reformas hechas por Georgina en esa casa, Aveiro perdió el espacio que era para ella.