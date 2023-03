Georgina confesó el lugar inusual donde tuvo relaciones con Cristiano

El reality ‘Soy Georgina’ se ha convertido en tendencia y ya ha sido el programa más visto de Netflix en los últimos días. En la docuserie, la modelo e influencer desvela su ajetreada vida y también muestra algunos momentos íntimos de la misma.



Pues bien, durante uno de los capítulos, Georgina Rodríguez mostró a sus ‘queridas’, su grupo de amigos, donde les enseñó como está quedando su casa familiar en Madrid. Allí le enseñó las habitaciones, la zona de spa, el jardín y otras zonas de lujo mientras comían los mejores jamones ibéricos que tiene y se pone a cenar.



En la conversación durante esa cena, Georgina acabó revelando el insólito sitio en donde la modelo ha tenido sexo con el futbolista portugués.

"Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y me dijo Cris de ir al spa", comenzó su relato. Estaba súper rallada con los brazos arriba en el spa para que no se mojaran. Estaba hasta los cojones de estar con los brazos así. Además, en la piscina de casa no hago pie casi y digo: 'Me rindo'", siguió.



Tras esto, Iván, amigo de Georgina dijo: "El amor lo podríais haber hecho en la cama no en el spa", a lo que la modelo contestó: "No, lo hicimos allí".



No obstante, Ivana, hermana de Georgina le preguntó: "¿Hicisteis el amor en el spa?", a lo que la modelo se calló de golpe mientras se le escapaba una risa nerviosa.



Georgina intentó negarla, pero ya era tarde ya que todos asumieron que la pareja mantuvo relaciones en el spa de la casa.