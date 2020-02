El insólito autogol de un arquero que es viral en el fútbol paraguayo

Gustavo Serdán es el arquero de General Díaz y el nombre más popular este lunes en el fútbol paraguayo. El portero es viral, y no justamente por sus atajadas, si no por el increíble gol en contra que marcó en el empate 1-1 contra Guaireña FC, en el marco de la sexta jornada de la liga guaraní.



El General Díaz no había sumado hasta acá ningún punto en el campeonato y salió decidido por un triunfo de local. Sin embargo, apenas en 16 minutos una jugada en la que presionaron a su equipo, el guardameta se vio altamente comprometido.



Su compañero, Álvaro Campuzano, se la pasó y todos esperaban que el portero la reventara para salir de la presión. Santiago Salcedo fue al duelo con Serdán y el arquero se enredó y jugaba con la pelota cada vez más cerca de su arco.



Serdán no pudo, se tropezó y terminó tocando el balón de taco, con tan mala suerte que el esférico en vez de ir en contra de la línea de gol terminó metiéndose para el 0-1 de Guaireña FC…por fortuna, Diego Vera empató para General Díaz y así sumaron el primer punto del semestre.