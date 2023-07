Bale confesó los berrinches que hacía Cristiano si no marcaba goles

Para nadie es un secreto que Real Madrid vivió una época histórica hace unos años y todo gracias a una poderosa nómina galáctica que tenía nombres como el galés Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, quienes lideraban un tridente temible que dio muchos resultados positivos en Liga y Champions League.

Ya sin esos futbolistas en la plantilla de Real Madrid, el ahora exfutbolista Gareth Bale aprovechó para dar detalles de lo que pasaba dentro del camerino con Cristiano Ronaldo y lo difícil que era convivir con el astro portugués por malas actitudes que tomaba.



"Siempre tuvimos una buena relación, aunque tenía sus momentos. Por ejemplo, si ganábamos un partido 5-0 y él no había marcado, entraba al vestuario y lanzaba las botas como si estuviera enfadado. Es como si ganas la Ryder Cup y te enfadas porque no has hecho un punto", dijo contundente Bale en una entrevista a Martin Borgmeier.



De esta manera, quedó en evidencia que Cristiano Ronaldo es un futbolista siempre quiere todo para él y busca aporte protagónico, situación que era un secreto a voces, debido a que se había especulado por sus impotencias dentro de los camerinos.



Hay que recordar que en un partido de Juventus sucedió algo parecido y tuvo un problema con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, a quien increpó luego de no ir ganando en un partido de Serie A y el entonces técnico Andrea Pirlo tuvo que interceptar el fuerte cruces de palabras que le dio la vuelta al mundo en ese momento.