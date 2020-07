¡Viviendo su segunda juventud! Mayores de 35 que siguen rompiéndola

La experiencia es quizás el mayor aliado de futbolistas que se han hecho mayores, pero aún así continúan compitiendo al máximo nivel. En un fútbol tan superficial pareciera que solo importan los jóvenes de 17-25 años, ellos se levan los reflectores y se pagan millonadas por sus fichajes.

Por lo anterior, en Futbolred le mostramos lo mayores de 35 años que siguen dando de qué hablar en la élite del fútbol actual.

Cristiano Ronaldo: El mejor de todos en esta lista. Su mentalidad, portento físico y habilidad lo ubican en el más alto rango. Tanto es así que Juventus pagó por su pase 100 millones de euros, valor impensado para un jugador de 33 años. Actualmente con 35, ganó la Serie A, es el segundo goleador del certamen y va por otra Champions.



Zlatan Ibrahimovic: Cuando parecía que su llegada a la MLS significaba el fin de su carrera, Zlatan, fiel a su estilo, sorprendió a todos con la decisión de regresar a un grande en decadencia, Milan, para devolverle su importancia. Hasta el momento lo logró e incluso con 38 años es la estrella en medio de tanto joven.

​Thiago Silva: Eterno capitán del PSG. Lídero al club a través de los años, vio crecer a Marquinhos (que ahora es segundo capitán) y se cansó de ganar títulos a nivel local. Con su selección no falló y consiguió la última Copa América. Ahora, con 35 años, buscará nuevos retos.



Dani Alves: El hombre que más títulos ganó en la historia de este deporte, desde Cafú no se ha visto nada parecido a él. Triunfó en todos los aspectos con Barcelona, lideró a Juventus y PSG. Nada le quedó grande. Con 37 años tiene la 10, siendo defensor, del Sao Paulo y es campeón de América con Brasil.

​Gianluigi Buffon: Para muchos, el mejor arquero de toda la historia. Son años de éxitos con su Juventus, un Mundial a cuestas y la deuda pendiente de una Champions. Si bien actualmente es suplente, llegó a la barbaridad de 41 primaveras siguiendo en la élite y no solo eso, respondiendo cada vez que se lo necesita.



Joaquín: Ídolo eterno del Real Betis. Tiene 39 años, es el segundo jugador con más partidos en La Liga y cada vez que ingresa cambia la cara al equipo. Al interior del equipo es un líder, hace reír a los demás con sus bromas y todos le quieren. El mejor ejemplo de crack fuera y dentro de las canchas.