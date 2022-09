¡Su familia no creyó! Futbolista debutó y fue expulsado en 20 segundos

Para cualquier jugador a nivel mundial siempre será importante el apoyo de la familia y más si se trata del debut como reciente contratación de un equipo de fútbol, donde siempre esperan salir figuras y ser el orgullo de sus parientes.



Sin embargo, no en todos los casos es igual y existen excepciones y eso pasó en la Superliga de Turquía, donde Antalyaspor vivió una noche oscura contra Adana Demirspor, pues salió goleado de local 3-0 y tuvo dos expulsados, uno de ellos con la salida del campo del jugador japonés Shoya Nakajima.

Pasados los 58 minutos de juego Shoya Nakajima ingresó al campo de juego por su compañero Houssam Ghacha, haciendo su debut oficial con Antalyaspor y en tan sólo 20 segundos en cancha, el japonés cometió una falta que, tras la revisión del VAR, el árbitro central no tuvo otra que expulsarlo del campo.



Esta decisión fue el hazme reír de todos los espectadores, mientras que su familia presente en el estadio de Antalyaspor, no ocultaron la vergüenza tras ser enfocados por las cámaras de televisión.



El futbolista tuvo que salir de la cancha y en su tránsito hacia el túnel no paró de reír mientras observaba a su familia presente en las gradas, convirtiéndose así en una de las expulsiones más rápidas del mundo del fútbol.