Somos lo que decidimos: él eligió el delito y fue condenado a prisión

Lo que somos es al consecuencia de cada una de nuestras decisiones. Unos eligen ser exitosos a fuerza de trabajo y sacrificio, otros están dispuestos a lo que sea para alcanzarlo, aún si eso raya en la ilegalidad.

Lo curioso es que era una promesa desde el mismo día de su bautizo: Quincy Promes llegó a ser transferido al Sevilla de España en 2018 por la friolera de 21 millones de euros, era el futuro de Países Bajos, pero él tenía otros planes.



Tomó su decisión y en en consecuencia fue condenado, este miércoles, a una pena de seis años de prisión por tráfico de drogas.



Según medios neerlandeses, Promes, de 32 años, y otro hombre fueron acusados y hallados culpables de mover nada menos 1.363 kilogramos de cocaína, en lotes de 650 y 713 kgs., transportados de Brasil a Amberes (Bélgica), escondidas en un cargamento de sal marina, en hechos registrados en enero de 2020.



El futbolista que hoy actúa con el Spartak de Moscú fue juzgado como reo ausente pues se encuentra jugando en el Spartak de Moscú



"El caso salió a la luz después de que el equipo de inteligencia criminal de la policía recibiera información de que un hombre de 32 años que ahora vive en Rusia estaba involucrado en el tráfico de cocaína", señala el Ministerio Público neerlandés en su sentencia contra Promes.



Eligió con detalle el destino pues Rusia no tiene acuerdo de extradición con los Países Bajos, por lo que no se espera que llegue a verse en prisión, aunque también es cierto que no podrá volver a su país o algún otro estado con tratado vigente, pues podría ser capturado



El futbolista, además, estaría enfrentando también un caso por apuñalamiento a su primo, el cual le daría un año y medio de prisión.