¡Ojo a modalidad de robo a futbolista! En  minutos perdió 60 millones

Darío Rodríguez, delantero de Deportes Quindío, puso en evidencia una preocupante modalidad de robo, que él mismo sufrió y que ahora lo tiene en serios inconvenientes.

El deportista relató así lo que ha sufrido: "Fui víctima de robo en la ciudad de Bogotá , me robaron mi celular y la persona accedió a mi cuenta del banco BBVA @bbva_colombia Me hurtó mi dinero haciendo transacciones primeramente inusuales en mí, como lo son avances de tarjeta de crédito que nunca he hecho, y Tranferencias por altos montos a otras cuentas , en un periodo de tiempo de 12 minutos , al ver q el banco @bbva_colombia respondió a mis quejas de manera negativa para mí, me tocó hacer esto público y más cuando es más que evidente que fue un fraude y un robo y el banco no rechazó , ni bloqueó las transacciones viendo claramente avances inusuales", dijo en su cuenta de Instagram.







"Que en otras oportunidades yo he hecho transacciones a familia un ejemplo de montos de un millón de pesos y a la tercera se me rechaza por seguridad y eso está muy bien porque es por seguridad de mi plata y mi cuenta, y porque en este caso que es mas que evidente que es un fraude por los montos y las transacciones que son inusuales y no hacen eso mismo de rechazar y bloquear", añadió el jugador, con la esperanza de que el banco le solucione su problema.