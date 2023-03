Homicidio cometido por futbolista va a juicio: escabrosos detalles

Parece una serie de la más terrible ficción pero involucró al fútbol y muy pronto irá a juicio.

El diario suizo Tribune de Genève publica la historia de un ex futbolista que debutó en la Segunda División francesa y militó también en el Lancy FC y FC Aigle de Suiza y que en vez de hacerse famoso por lo que hizo en las canchas, es noticia por su confesión del asesinato de un mafioso.



El hombre aseguró que el 16 de junio de 2018 iba a recibir una carga de estupefacientes en España pero que, como en el mejor episodio de la serie Ozark, todo se salió de control.



Dice que la víctima, de 44 años, lo buscó hasta encontrarlo en la casa de sus padres en Lyon y que, allí mismo, en la bodega lo mató a golpes con un bate de béisbol.



El confeso asesino dijo que transportó el cuerpo a Lancy, donde residía en ese momento, que quiso enterrarlo pero no lo logró y que al final lo metió en una bolsa de dormir y lo dejó dos o tres días en el maletero de su carro antes de llevarlo al canal de Noville, donde se montó con el cadáver en un kayak y remó durante unas dos horas hasta decidirse a tirarlo en el lago de Ginebra.



El cadáver sigue sin ser encontrado pero el ex futbolista responderá en un juicio, entre el 9 al 12 de mayo en el Tribunal de lo Penal de Lyon, por este atroz crimen.