Fútbol y negocios: cuando gana Junior, todo fluye en Barranquilla

Este sábado, en Cali, el Junior de Barranquilla podría inscribir su nombre entre los pocos que han logrado la tripleta de títulos seguidos en el fútbol colombiano.

La misma base del equipo que ganó los dos recientes títulos de la Liga Águila intentará imponerse de visitante, tras igualar 0-0 en la ida, en el estadio Metropolitano.



La meta no es sencilla pero hay talento y sobretodo, mucha fe: “Si no es pariendo, no es Junior” afirman resignados los fanáticos, que tienen que sufrir hasta el último minuto en cada final.



Fue lo que vivieron en la última serie contra el Medellín, que se coronó con la novena estrella pero que tuvo que definirse por lanzamientos desde el punto penalti.



Es por eso que el Junior es el equipo con más jugadores número doce, o sea aquellos que se la juegan todo por el tiburón sin tocar el balón.



'El Cole', por ejemplo, es símbolo de la selección Colombia pero también del equipo 'Tiburón', pues deja el corazón en cada partido. El propio técnico Julio Comesaña y su infaltable apelas hasta a la camisa a cuadros para luchar por los títulos e inclusive los empresarios se suman a la ola de lealtad con el Junior.



Es el caso de Christian Daes, quien se impone ambiciosos proyectos cada vez que apuesta por triunfos de su querido equipo en su cuenta de Twitter.



La última vez, por ejemplo, prometió un monumento al Junior en una calle de Barranquilla si lograba la novena estrella, pero atención que lo hizo cuando el equipo estaba en el fondo de la tabla. Tres meses después, cumplió la promesa.



El viernes pasado se encendió el que ha llamado el árbol más grande del mundo, en la avenida circunvalar de Barranquilla. Se trata de una estructura de 67 metros de altura, 500 mil luces led y 300 toneladas de peso. En la cúspide dejó un espacio para instalar la estrella número 10 que esperan elevar el domingo en compañía de miles de seguidores del Junior, que suele hacer sufrir a sus hinchas hasta el pitazo final, siempre fiel al lema de que sin dolor no hay amor.