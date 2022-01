¡Sueño cumplido! Yanfry conoció a un exreferente de Selección Colombia

Este domingo y previo al amistoso de la Selección Colombia (que terminó en victoria frente a Honduras), Yanfri, el niño que revolucionó las redes sociales, recibió una visita futbolera.

A través de una publicación en su cuenta oficial, los seguidores del joven chocoano vieron cómo compartió en su natal Istmina con uno de los exreferentes del equipo nacional.



“Freddy Guarín vino a Istmina a visitarme y autografió uno de mis balones. QUE FELICIDAD PODER CONOCERLO!!”, fue el post junto a una foto del niño con el jugador y un video.



Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar, buenos y malos. Las críticas van orientadas a que justamente Yanfri, a su corta edad, no pudo ver jugar a Guarín y por ello no sabe quién es o qué hizo.



Vale recordar que el exjugador de Millonarios fue noticia hace poco porque abrió una barbería en el barrio el Poblado de Medellín