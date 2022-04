Mensaje de aquel DT del Madrid a Freddy Rincón: Valdano lo recordó

Parece no haber vuelta atrás en la salud de Freddy Eusebio Rincón tras el accidente en la madrugada del lunes 11 de abril. El quinto parte médico de Laureano Quintero en la Clínica Imbanaco dice que su situación es profundamente crítica. Jorge Valdano le tuvo plena confianza para llevar al colombiano al Real Madrid, y en este duro momento, envió un mensaje y lo recordó extensivamente.

Los mensajes de jugadores colombianos no se hicieron esperar para Freddy Rincón. Así como los compatriotas, reconocidos personajes del fútbol mundial como Jorge Valdano, estratega que lo llevó del Napoli al Real Madrid también se refirió a la salud y a la trayectoria de Rincón.

Pese a que no fue el mejor tramo de su carrera acusando actos racistas del madridismo para con Freddy Rincón, el ‘Coloso de Buenaventura’ hizo historia convirtiéndose en el primer jugador colombiano en jugar en el Real Madrid. Asimismo fue el primer cafetero que disputó un encuentro de la Champions League.

‘Recibí la noticia a través de los medios de comunicación y desde entonces estoy pendiente. En primer lugar, acompaño a la familia en su preocupación, le envío un saludo afectuoso para ellos. En cuanto a Freddy, hay que confiar en que su capacidad atlética le ayude a salir de este drama. Espero que pronto podamos volver a disfrutar de su energía’, se refirió Jorge Valdano sobre la situación de Freddy Rincón.

El argentino español, también tuvo tiempo para recordar a Freddy en su estancia en el Real Madrid. Lo seguía en partidos de Selección Colombia, pero lamentablemente le tocó una casa blanca en una situación complicada.

‘Freddy llegó cuando yo era entrenador. Fue una operación relativamente fácil porque la voluntad del jugador era total. Yo estaba muy atento al ciclo revolucionario de Pacho Maturana y Freddy era uno de los jugadores más atractivos y desequilibrantes de aquella Selección. Llegó al Madrid en un momento de gran crisis institucional y Freddy lo pagó como jugador, así como yo lo pagué como entrenador’, agregó.

Aunque no fue la mejor temporada para el colombiano, Valdano habló sobre la importancia de Freddy en aquella época y mantuvo que el Madrid no supo aprovecharlo. ‘De Freddy me queda su calidad humana y un sentimiento de frustración porque el madridismo no lo disfrutó en todo su potencial. El fútbol se está volviendo muy físico y ese es un territorio en el que Freddy sacaba mucha ventaja. Por lo demás el talento tiene vigencia en cualquier época y a Freddy le sobraba’, concluyó Valdano.