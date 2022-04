Nuevos detalles del accidente de Rincón: iría en silla del conductor

Este domingo, EL TIEMPO entregó información exclusiva sobre la investigación que se adelanta por el accidente del pasado 11 de abril, y por el que Freddy Rincón falleció tres días después en la Clínica Imbanaco de Cali. Las lesiones que sufrió el exfutbolista, producto del violento choque contra un bus del servicio público, no le permitieron seguir luchando por su vida pese a los esfuerzos médicos.



Ahora bien, después de las exequias que se realizaron el sábado en Cali, y mientras el cuerpo del 'Coloso de Buenaventura' ya reposa en el Cementerio Metropolitano del Sur, todas las miradas se fijan sobre la Fiscalía y lo que respecta a la investigación por la muerte de Rincón.



Hay muchas dudas, y una de ellas es quién sería el conductor al momento del choque. EL TIEMPO reveló información entregada por altas fuentes del ente investigador.



"Hay un reporte sobre la manera en el se encontraron a los ocupantes de la camioneta Ford, modelo 2015, en la que se desplazaban por Cali. Según el documento, el histórico 19 de la Selección Colombia fue encontrado en la silla del conductor. Y una de sus acompañantes estaba desmayada en la del copiloto. Se trata de una joven de 20 años que ya está identificada y que no es cercana a la familia", menciona el medio de comunicación.



Y agrega que "estableció que expertos de la Fiscalía van a cotejar el reporte con la necropsia de Rincón para establecer si los impactos recibidos en su cabeza y tórax concuerdan con la información de la ubicación en la cabina de la camioneta. El resultado de la investigación forense permitirá despejar las dudas sobre la presencia de otro pasajero que iría manejando".



Cabe recordar que Sebastián Rincón, hijo de Freddy, ha dicho en varias entrevistas que su padre no era la persona que iba manejando la camioneta y pidió que se investigara quién era el conductor, o que este hablara sobre lo sucedido. Lo cierto es que en videos de cámaras de seguridad del sector, donde quedó registrado el choque, se ve el momento en el que dos personas habrían descendido del vehículo tras el choque para abordar un taxi y retirarse del sitio.



Otro video que investiga la Fiscalía es el que grabó uno de los testigos del accidente, en el que se escucha un hombre amenazar con quitar el celular si continúa grabando. "No te vayas a poner a grabar porque te quito el celular, te lo quito (...) Vení, vení, no te vas a mover", dice la persona que, al parecer, corre tras el que toma registro. En el video también se escuchan los gritos de una mujer suplicando para que se detenga.