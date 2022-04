Freddy Rincón fue homenajeado en el fútbol argentino: emotiva pancarta

Freddy Rincón no solo dejó una imborrable huella en el fútbol colombiano, también fue reconocido en toda Suramérica: desde Brasil hasta la Argentina, pues jugando las Eliminatorias y la Copa América con la Selección Colombia, así como la Copa Libertadores con América de Cali, Palmeiras o Corinthians, fue reconocido como el gran futbolista que fue.



En Argentina, Rincón será recordado por los dos goles que marcó en el 5-0 de Colombia en el estadio Monumental, el 5 de septiembre de 1993; pero no hay rencor por aquella dura derrota, si no que se ganó el respeto y admiración de la potencia futbolística.



Es por eso que este sábado, un club de la Copa de la Liga Profesional de Argentina rindió un afectuoso homenaje a Freddy Eusebio Rincón y a su familia. Había motivos de sobra…



Así, previo al partido contra Estudiantes de La Plata, el equipo Barracas Central salió con una pancarta en honor a Freddy y en apoyo a Sebastián Rincón, su hijo y jugador del club de Primera División.



“Fuerza familia Rincón, Barracas está con ustedes”, fue el mensaje de la pancarta de Barracas.