¿Nostalgia? Guarín y Libis, la historia de lo que pudo ser y no fue

Freddy Guarín estuvo en la tribuna en el estadio Metropolitano de Barranquilla, este martes para apoyar a quienes fueron sus compañeros de la Selección Colombia, en el duelo 0-0 contra Paraguay.

Y no estuvo solo. Además de su actual pareja, el boyacense apareció con quien fuera su compañero en el equipo campeón del Suramericano Sub 20 de 2005, nada menos que el portero Libis Arenas.



Acompañados de más personas, los exjugadores se dejaron ver en la tribuna tras desplazarse en un vuelo privado. Y no fueron pocos los que se preguntaron qué hubiera sido si hubieran tomado mejores decisiones, si le hubieran apostado a seguir en el fútbol. Probablemente estarían en el camerino, donde quedan varios de sus excompañeros de aquel exitoso equipo.



Arenas, precisamente, compartió una foto con el arquero David Ospina: