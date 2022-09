¿Vicios? ¿Pecados? Confesiones de Fredy Guarín, en medio de lágrimas

Freddy Guarín se alejó del fútbol, de la gran oportunidad que le dio Millonarios de retirarse a lo grande, de muchos y muchas que siempre le apostaron.

Desde aquel incidente familiar que acabó en una comisaría, hace un par de años, cuando aún era parte de la nómina azul, el deporte empezó a dejar de ser su prioridad y se dedicó a sus negocios particulares en Medellín.



Aunque sus mensajes en redes sociales siempre tuvieron relación con eso y con su romance con la bella Paulette Pastrana, este jueves sorprendió con una declaración muy conmovedora sobre lo que ha sido su vida.



"Muy buenos días mundo. Hoy quiero mostrarme así tal cual soy. A corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona. De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto, son las de un hombre vicios, errores, pecados, y muchas cosas más".

En un tono más espiritual concluyó: "Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que él sea quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y me perdoné. Si alguien está en desacuerdo con esta publicación, lo entiendo. No dejen de soñar. Que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor. Dios les bendiga hoy y siempre mucho ánimo y fortaleza. Nunca es tarde".



Guarín no especificó a qué errores se refiere pues sus errores, en una trayectoria muy marcada por el éxito futbolístico y económico, pero también conflictos familiares con Andreina Fiallo, la madre de sus dos hijos mayores. Con la presentadora Sara Uribe también tiene un hijo, Jacobo.