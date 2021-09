Frank confesó cómo fue conocer a James Rodríguez: ¿por qué lo marcó?

Frank Martínez, comediante colombiano que participa en MasterChef Celebrity 2021, estuvo en el sofá del programa Bravissimo de City Tv, donde reveló detalles de su cercanía con el futbolista James Rodríguez, de quien se habla mucho por estos días por su posible fichaje en el fútbol catarí.



El 'Flaco’, quien goza de gran popularidad y es uno de los favoritos en el reality de cocina, hizo una que otra confesión.

Frank recordó que en 2018 y gracias a un mensaje de Facebook, logró acordar todo para reunirse con el '10', quien en ese entonces jugaba con Bayern Munich. Pero James no la tuvo tan fácil. El comediante ninguneó por un tiempo los mensajes de un amigo del futbolista, quien trataba de hacer el contacto. Al parecer creía que era una broma. Fue hasta que apareció un video del mismo jugador, cuando el 'Flaco' se creyó el cuento.



En aquel entonces no contaba con la popularidad que tiene ahora, pero James ya lo seguía y se divertía en Alemania con sus videos. Lo quería conocer y lo invitó a su casa durante unas vacaciones en Medellín. En sus redes sociales, el comediante tiene guardado un video de aquel primer encuentro con el futbolista colombiano. Un cruce de palabras en el que las risas no podían faltar.

En medio de la charla con Bravissimo, Frank reveló que no fue la única vez que se reunió con James. En una segunda oportunidad fue sorprendido con un regalo que lo marcó. Se trata de un perfume. "Ese día le trajo de regalo a los otros dos amigos míos una camiseta del Bayern autografiada y resulta que el día que yo lo conocí, ese man olía demasiado rico; le ‘mame gallo’ todo el tiempo con la loción, y cuando él estuvo en diciembre me la trajo”.



Según el 'Flaco', James mencionó que era un perfume que usaba Cristiano Ronaldo y que él había decidido adquirir tras coincidir en Real Madrid. "Solo la tenemos Cristiano Ronaldo, James y yo”, bromeó. Sobre la loción que tendría un valor superior a los 3 millones de pesos y que guarda con gratitud, Frank mencionó en Instagram: "La loción apenas me la he echado 4 veces por si me toca empeñarla, para ganarle algo".