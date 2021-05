¿Y ahora qué hizo? Fabra genera mucho asombro en Boca y toda Argentina

Tres saltitos, persignarse, no tocar la línea, tocar el terreno con el pie derecho... La mayoría de los futbolistas cuentan con una cábala especial para afrontar sus partidos. Ritual que les permite sentirse seguros o por lo menos encomendados a una fuerza superior (Dios, suerte, etc).

Justamente en territorio argentino, Frank Fabra se ha hecho viral por un ritual que suele realizar en la previa de sus partidos con Boca Juniors y este domingo no fue la excepción.

Antes del partido frente a Lanús, el defensor colombiano saltó al terreno de juego de La Bombonera escuchando música desde su celular y caminando descalzo. Así estuvo por varios minutos.



Según reveló el diario ‘Olé’, dicho ritual tiene una explicación y es que, según reveló un miembro del club, “puede sentir así la energía de la tierra”, algo que “le gusta”.



Así mismo, dicho medio asegura que lo anterior le permite al ex Deportivo Cali y Medellín “para relajar y sentir esa carga de fuerza extra”.



Crean o no en estos detalles, lo cierto es que Fabra ha logrado mantenerse en el cuadro xeneize por seis temporadas. Algo sumamente complicado por la continua exigencia y presión que se vive en uno de los mejores clubes del continente.