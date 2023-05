Esposa de Armani agitó redes: ¿Cansado en River? ¿Volverá a Nacional?

Franco Armani no pasa su por mejor momento en River Plate y ha sido objeto de duras críticas en redes sociales por cuenta de errores que han costado puntos claves.



Este lunes, el ex-Nacional sufrió ante Vélez Sarsfield y se vio comprometido en el gol del empate 2-2. "No la está pasando bien", declaró su técnico Martín Demichelis tras el partido. Cabe recordar que Armani tampoco fue llamado por Lionel Scaloni para la gira por Asia del seleccionado argentino.



Y en medio de la ola de críticas, apareció su más férrea defensora, su esposa Daniela Rendón. La colombiana que enamoró a Franco cuando jugaba con Nacional, explotó en Twitter con un dardo a los críticos del arquero. Además, aprovechando la reacción de los hinchas verdolagas, dejó una respuesta que ilusionó.



"Siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro, pero por qué no hablan de las 2 que sacó en el partido. Ahhhh no, verdad que eso no lo ven", escribió Daniela en Twitter. Un mensaje que provocó la reacción de los hinchas de Nacional y River Plate. Unos lo defienden, otros lo atacan.



Lo cierto es que entre los comentarios que recibió Daniela apareció uno en el que le pedían regresar al verde. La paisa respondió con emojis de avión. Un mensaje que ilusionó a la afición de Nacional.