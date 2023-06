Un café en Bogotá y una revolución: James enloqueció a seguidores

James Rodríguez no parece preocupado. No estuvo en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Irak y Alemania por una inactividad que él decidió a interrumpir su contrato con Olympiacos de Grecia y hasta ahora no tiene ofertas formales para continuar su carrera, pero él se ve no solo tranquilo sino incluso feliz.

Mientras aparecen las ofertas en Europa, que sería su prioridad, sigue dedicado a su faceta de empresario de la gastronomía. Recientemente abrió el restaurante Arrogante en Bogotá y después se ha dejado ver en el café Dos Molinos, que abrió en Medellín, y que recientemente también inauguró en la capital.

​

De sorpresa apareció en el lugar, en el Centro Comercial Portal 80, acompañado de algunos familiares y tomando un granizado en la tarde.

​

¡Quién dijo miedo! De un momento a otro se llenó de seguidores el local y hubo que implementar un mecanismo de seguridad para que todos pudieran lograr su cometido: tomarse una foto con el 10. Lució sonriente, cálido y cercano y lo compartió en sus redes con la frase: "Compartiendo un café con mi gente" y un emoji de la bandera de Colombia.

Sigue entonces en Colombia mientras el mercado europeo abre formalmente y es momento de volver a su casa en Madrid, desde donde sería más sencillo volar a firmar. ¿Dónde será eso? ¿Cuándo? Tomará café mientras espera pacientemente.