Colombiano cumplió sueño: celebró premio The Best con Messi, en París

El día feliz de Lionel Messi, ganador del premio The Best en una elegante gala en París, fue también el de uno de sus más fervientes hinchas.

Mientras muchos lo siguen por TV, él pudo acercarse, abrazarlo, tomarse foto y ponerla en su colección, con letras doradas, como corresponde.



Se trata de Luciano Yepes, hijo de Mario, histórico capitán de la Selección Colombia, quien conoce a Messi hace años y fue el gestor de la famosa foto.



"En estas dos fotos logro lo que todo amante del fútbol sueña, tomarse la foto y poder intercambiar palabras con el mejor futbolista de la historia. Sin embargo esta claro que en la segunda foto estaba chiquito y no lograba dimensionar lo que era Messi. Pero en la primera foto la de hoy, logró hablar con él unos segundos y con muchos nervios (se me ve en la cara) logró una foto con el mejor futbolista de la historia dimensionando lo que fue, lo que es y lo que será. Pude decirle ‘gracias por lo que le has dado al fútbol, eres el mejor de la historia’ y el mismo con una cara de pena me abraza y me da las gracias, con mucha humildad, como si él tampoco dimensionara lo que es Messi", escribió en sus redes, junto a las fotos con Messi.



"Gracias a Dios y a mi papá por permitirme una foto con mi ídolo y poder decirle lo que tantos amantes del fútbol le hemos querido decir siempre. Hoy me duermo feliz. Tengo foto con el mejor de todos los tiempos", concluyó.