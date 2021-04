¿Vuelve Cristiano al Real Madrid? Cruda respuesta de Florentino 

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habló con Josep Pedrerol en el programa El Chiringuito sobre la polémica creación de la Superliga, la actual situación del equipo merengue, y el presente de su plantilla de cara a la próxima temporada.



Sin embargo, uno de los temas que más expectativa tenía entre los aficionados madridistas, era sobre el posible regreso de Cristiano Ronaldo al equipo merengue, teniendo en cuenta que es uno de los ídolos del club y, además, no vive un buen presente deportivo con la Vecchia Signora en la Serie A.



Pérez, sin especular, fue certero y contundente al explicar que no se dará el regreso del astro portugués: "No porque tiene contrato con la Juventus. Yo lo quiero mucho, nos ha dado mucho, pero no tiene sentido que vuelva", finalizó.



Así las cosas, Ronaldo no regresará al equipo blanco y se espera que sea Kylian Mbappé o Erling Haaland el que llegue para la próxima temporada como la gran contratación y figura.