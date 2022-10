Duro dardo a Al-Khelaifi: 'hay que recordarle quién es el Real Madrid'

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, exigió respeto al presidente de la Asociación de Clubes Europeos, Nasser Al-Khelaïfi, al que aseguró "hay que recordarle quién es el Real Madrid", defendió la creación de la Superliga y en referencia a LaLiga fue crítico con la gestión de los derechos televisivos y aseguró que el CVC es "una losa financiera".



"Recientemente el presidente de la ECA dijo para hablar de la Superliga que el Real Madrid tiene miedo a la competencia, igual hay que recordarle quién es el Real Madrid", aseguró en su discurso Florentino Pérez refiriéndose directamente a Al-Khelaïfi.

"Es el club más laureado de la historia, fundó la FIFA, la Copa de Europa, promovió las reformas necesarias por el bien del deporte y tiene la responsabilidad de proteger el fútbol en su conjunto sin detenerse ante obstáculos, presiones y amenazas. El formato de la Superliga no será obstáculo para un diálogo constructivo que afronte problemas del fútbol que hay que resolver", añadió.



Florentino Pérez, presidente de la Superliga, defendió apurar la vía de la justicia a la espera de que "el Tribunal resuelva una decisión que marcará el futuro del deporte". Cuando se produzca, anunció que todos los clubes trabajarán "juntos" para "ilusionar a los aficionados todo el año, revertir la tendencia del fútbol europeo" y "proteger al fútbol con un debate sin presiones", siendo los clubes "libres para elegir su destino en Europa".



Respaldado en datos que comparan el presente del fútbol con otros deportes que crecen en Estados Unidos, Florentino Pérez abogó por cambios a realizar con urgencia. "Para resolver un problema hay que empezar a reconocer que se tiene un problema. El fútbol está enfermo, está perdiendo su liderazgo como confirman los números, los datos que muestran que los jóvenes se interesan cada vez menos y hay que revertirlo antes de que sea tarde. Su interés está en plataformas online, videojuegos, redes sociales; demandan un producto de calidad que hoy no ofrece el fútbol con sus competiciones. Tal como están diseñadas, no atrae el interés del espectador salvo en sus fases finales", denunció.



Florentino Pérez hizo una comparación entre un enfrentamiento de leyenda en el tenis, el duelo Rafa Nadal y Roger Federer, que trasladado al

fútbol no se puede dar en una competición como la Liga de Campeones.



"La inmensa mayoría de los deportes están organizados en beneficio del espectáculo, ¿por qué no el fútbol?. Leyendas del tenis como Nadal y Federer han jugado 40 veces en 15 años, Nadal y Djokjovic 59 veces en 16 años. ¿Acaso es aburrido? El tenis sale reforzado de los enfrentamientos entre los mejores. En fútbol, al Liverpool, campeón de seis Copas de Europa, solo nos hemos enfrentado 9 veces en 67 años, solo tres en Madrid. Ante el Chelsea solo cuatro veces en la historia de la Copa de Europa. De esta forma solo habríamos visto tres partidos entre Nadal y Federer", defendió.



Para el máximo mandatario del club blanco "el espectáculo" que dio el Real Madrid en la conquista de la última Liga de Campeones, "ayudó a devolver la pasión por el fútbol al espectador", y la competición "debe cambiar y ofrecer partidos todo el año a máximo nivel para traer a lo jóvenes de vuelta al fútbol". Por eso, se mostró incrédulo ante el nuevo modelo de competición de la 'Champions'.



"No podemos entender que UEFA aumente el número de partidos intrascendentes en un nuevo modelo que solo servirá para alejar aún más a los aficionados y acelerar la decadencia del fútbol. Solo la NFL, con 285 partidos por temporada, supera los ingresos audiovisuales de la Champions, Europa League y cinco grandes ligas europeas juntas con más de 2000 partidos por año. No valen excusas, los datos no admiten discusión, el

fútbol está perdiendo claramente la batalla del entretenimiento. El diagnóstico de la enfermedad es evidente, necesitamos una gestión moderna y no viejas estructuras del siglo pasado, un producto de calidad que devuelva la pasión, una nueva competición que mejore la Champions", defendió.



En la Superliga el formato está abierto, defendió su presidente, con "un potencial formato con 25% de plazas abiertas en una propuesta sujeta a debate a la familia del fútbol".



Sin embargo, denunció que recibió "amenazas de UEFA e insultos cuando la Superliga nunca ha estado cerrada".



El Real Madrid, según desveló Florentino, ha caído en el ránking mundial de clubes de todos los deportes del liderato a la decimotercera posición. "Son datos muy preocupantes. El Real Madrid es el primer equipo de fútbol de un ránking del que éramos los primeros en todos los deportes y ahora somos superados por ocho clubes de NFL, tres NBA y uno de béisbol. Solo hay tres clubes de fútbol en los veinte primeros puestos de Forbes. Algo están haciendo muy bien en Estados Unidos y muy mal en la vieja Europa".



Enfocando a LaLiga, Florentino Pérez fue crítico con la gestión realizada en derechos televisivos. "LaLiga anuncia como éxito renovar la venta de los derechos cinco años por el mismo importe que el anterior acuerdo. Ha vendido más años de lo permitido y la cifra debería ser superior en un contexto de inflación como estamos viviendo", denunció.



"Los datos de LaLiga confirman que el fútbol de hoy vale menos que ayer. El número de suscriptores ha caído un 40%, de 4 millones a 2,5, y para compensarlo suben el precio. La estrategia es perder aficionados por el camino y cobrar más a los que siguen. Han convertido un producto que debería ser popular en un producto de lujo". Por último, apuntó al CVC.



"El compromiso del Real Madrid con el fútbol está fuera de toda duda. Junto al Barcelona y Athletic Club mantenemos nuestra oposición en los tribunales al proyecto de LaLiga con CVC que causa perjuicio al fútbol español hipotecando clubes más de medio siglo. Existen soluciones financieras con condiciones más ventajosas que permiten reforzar a los clubes y huir de una losa financiera".



EFE