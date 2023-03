Flamini, de futbolista a inversionista en multimillonario negocio

Mathieu Flamini lleva cuatro años retirado en el fútbol profesional donde supo brillar en varios de los clubes más importantes de Europa como Arsenal, Milán y Olympique de Marsella entre otros.



No obstante, tras su paso al costado del balompié profesional, el jugador francés supo encontrar otra vocación para la que estaba hecho: los negocios.



Y es que el subcampeón de Champions League, tres veces campeón de FA Cup, Serie A y otros títulos decidió invertir en 2010 en un negocio llamado GFB Biochemicals, una empresa que buscaba una alternativa ecológica a los productos petroquímicos que se hay en los plásticos.

Pues bien, más de 10 años después, el francés conserva el 60% de la empresa y tiene el puesto de consejero delegado en una empresa que está valorada en 11.200 millones de euros y que lo han convertido en uno de los jugadores más ricos del mundo.



“Crecí en Marsella, cerca del mar, y desde muy joven fui consciente de las cuestiones medioambientales en torno a los plásticos oceánicos y la contaminación química”, comentó Flamini en su momento.



Además, habló sobre cómo se formó como hombre de negocios: “Me cuestionaba a mí mismo y no sabía que dirección tomaría el negocio. La gente realmente quiere ponerte a prueba y ver si vas a ser capaz de cumplir, porque no eres un hombre de negocios. Tenía que demostrar mi valía más que nadie en la sala. Me lo tomé como un reto”.



Finalmente, Flamini asegura que se siente igual que Greta Thunberg y que está buscando constantemente soluciones para el futuro del medio ambiente: Me siento parte de este esfuerzo de la generación más joven, como Greta Thunberg, que está preparando el futuro”.