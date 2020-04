¡Alegría y burla eterna! Equipos campeones frente a su máximo rival

Las clásicas rivalidades en el fútbol son un capítulo aparte en todo el mudo, ya sea un amistoso o la final de un torneo importante, aquellos duelos son el fiel reflejo de la competitividad y pasión en el campo. Los futbolistas se juegan un partido aparte y los hinchas lo viven de una manera especial, no en vano surgió la popular frase: “Los clásicos no se juegan, se ganan”.



Por ello, le traemos el recuento de grandes finales disputadas entre eterno rivales, durante el siglo XXI. Unas más recordadas que otras, pero eso no les quita el importante valor que tuvieron en su momento.

Real Madrid - Barcelona



Es quizás el máximo clásico del fútbol mundial. Enfrentamientos épicos a nivel político, deportivo y más. En un lado los Galácticos, Mourinho, la capital y Cristiano, en el otro La Masía, Guardiola, Cataluña y Messi.



En Supercopa de España se enfrentaron en 2011/12, 2012/13 y 2017/18. La primera fue victoria culé por un global de 5-4, la segunda fue igualdad a cuatro pero título merengue y la tercera fue un contundente 5-1. Por otro lado, en Copa del Rey se enfrentaron en 2010/11 y 2013/14, ambas conquistas del Real Madrid.



Real Madrid - Atlético de Madrid



La rivalidad en el Derby de Madrid empezó de lleno con la llegada del ‘Cholo’ Simeone. En Copa del Rey se enfrentaron durante la temporada 2012/13, en el Santiago Bernabéu. El ‘Colchonero’ logró dar el histórico golpe tras un 2-1, con anotaciones de Diego Costa (gran asistenca de Falcao) y Miranda.



En Supercopa de España se enfrentaron en la 2014/15 y 2019/20 con repartición de alegrías. La primera fue para el ‘Atleti’

por un global de 2-1, mientras que la otra fue a partido único con victoria blanca por penales. En Supercopa de Europa se vieron las caras en 2018 y nuevamente venció el Atlético por 4-2.



Quizás las definiciones más recordadas se dieron en las Champions de 2013/14 y 2015/16, ambas con victoria del Real Madrid. La primera culminó en un 4-1, que se definió en tiempo extra, y la segunda desde los penales.



Manchester United - Manchester City



El Derby de la ciudad definió la Community Shield de la temporada 2011/12, en el estadio de Wembley. Los ‘Red Devils’ venían de ser campeones de Premier, mientras que lo ‘Cityzens’ hicieron lo propio en la FA Cup.



El encuentro, disputado a partido único, atrajo un total de 77 mil espectadores y fue un partidazo. Lescott y Dzeko dieron el golpe en la primera mitad para los de Roberto Mancini, pero después el United reaccionó y lo dio vuelta gracias a las anotaciones de Smalling y Nani (x2).



Inter - Milan



El ‘Derby della Madonnina’ definió al campeón de la Supercopa de Italia en 2011 y se disputó en China. Milan venía de ganar la Serie A e Inter acababa de conquistar la Copa Italia.



Sneijder adelantó a los ‘nerazzurri’ en la primera parte, pero en la segunda mitad lo darían vuelta los ‘rossoneri’ con anotaciones de Zlatan y Kevin-Prince Boateng.



Arsenal - Tottenham



En 2004, los ‘Gunners’ se dieron el lujo de salir campeones, de forma anticipada, de la Premier League frente a su máximo rival en su propia casa: Tottenham. ‘The Invincibles’ rompieron todos los récords del torneo local.



Rápidamente sentenciaron el partido con un 2-0 en la primera parte, el conjunto local reaccionó para el complemento y pudo empatar, pero aquel resultado le valió a los de Wenger para coronarse ante la mirada de todo White Hart Line.

Boca - River



El superclásico sudamericano ha tenido dos definiciones finales, a lo largo de estos 20 años. La primera se dio en el año 2017, en juego válido por la Supercopa Argentina. Boca venía de ser campeón de liga y River de copa. Aquel encuentro, a partido único, se disputó en Mendoza y fue victoria del ‘Millonario’ por 2-0, anotaciones de ‘Pity’ Martínez y Scocco.



El antecedente más reciente, y mucho más recordado, ocurrió en la final de la Copa Libertadores 2018. En la ida, disputada en La Bombonera, hubo empate a dos, motivo por el que todo se definía en Madrid. El ‘Xeneize’ se fue al descanso con ventaja (gol de Benedetto) pero River lo empató en la segunda mitad (Pratto) y lo dio vuelta en el tiempo extra (Quintero y el ‘Pity’)

​

​Millonarios - Santa Fe



Los equipos caiptalinos han disputado dos finales en el último tiempo. Primero se vieron las caras en la Superliga del 2013, después de que ambos salieran campeones en un hecho histórico para el fútbol bogotano. Santa Fe se llevaría la primera alegría tras un global de 3-1.



El desquite del conjunto embajador llegaría en 2017 y de mejor manera. La liga de aquel año se definía con el clásico capitalino, en la ida Millonarios venció por la mínima y en la vuelta, contra todo pronóstico, consiguió un empate a dos que le significó una nueva estrella.



Nacional - Medellín



Los equipos más representativos del fútbol antioqueño disputaron la final del fútbol colombiano en 2004. El duelo de ida culminó con ventaja para el DIM por 2-1, la vuelta dejó un empate sin goles y con ello el ‘Poderoso’ consiguió un nuevo título.