Final feliz: desconocido ayudó a madre a ir a México por hijo golpeado

Una historia muy angustiosa está a punto de tener un final muy feliz. Una madre pidió ayuda a través de los medios para reunirse en México con su hijo, un joven futbolista colombiano que viajó para cumplir el sueño de ser futbolista y fue brutalmente golpeado en una cancha de fútbol.

La golpiza ocurrió el pasado 6 de septiembre en la región de Texcoco, en México, cuando Ander Jafeth Salas anotó un gol y los hinchas inconformes la emprendieron a golpes contra él.



El muchacho, proveniente de La Guajira, terminó en estado de coma. La madre contó que no tenía recursos para acompañarlo en el hospital, donde estaba completamente solo y alguien le tendió la mano.



Jackeline Salas le contó al programa ‘Sin carreta’, de Canal 1, que recibió una llamada anónima y un mensaje de confirmación posterior con las reservas aéreas para llegar a México.





y relató cómo hizo para volar hasta dicho país y cómo reaccionó su hijo cuando ella llegó a la clínica. “Me permitió y me dio la oportunidad de estar aquí en México, cerca de mi hijo. Aún no sé quién, pero donde esté, sé que Dios le va a ayudar cada día más” dijo.



“Yo llegué a las 12:00 de la noche pasaditas. Las enfermeras y el médico de turno me dijeron que esperara. Mi corazón palpitaba, con ganas de ver a mi hijo, de darle un abrazo y decirle: guerrero, tú puedes”, añadió.



El muchacho salió del estado de coma y está con su mamá en proceso de recuperación: “Él comenzó a agitarse, a darle una crisis. Yo le agarré la mano, él abrió los ojos, le di un beso en la frente, un abrazo, y le dije: ‘Aquí estoy hijo, para ti’. Es algo grande para mí, porque sé que hay un Dios que todo lo puede y que Él está haciendo la obra”, aseguró ella.