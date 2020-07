Juana Valentina habla sin rodeos: Así es relación con Daniela Ospina

Dicen que desde siempre 'se sacaban chispas' y que con el divorcio ambas respiraron aliviadas. Dicen de Juan Valentina, hermana de James Rodríguez, y Daniela Ospina, su exesposa, que nunca se llevaron bien.

¿Cuál es la verdad? La bella hermana de James habló en su canal de Toutube ante las preguntas insistentes de sus seguidores.



"No nos odiamos, no tengo rencor con nadie, de hecho, en varias ocasiones lo he dicho: estoy absolutamente agradecida con Daniela porque me hizo tía, le tengo respeto porque es la mamá de mi sobrina, así que no me llevo mal con nadie, no odio a nadie, no sé de dónde sacan esto”, aclaró la hermana de James Rodríguez", dijo, al tiempo que deseó no tener que volver a contestar siempre lo mismo.



Los seguidores de la hermosa influenciadora no quedaron muy convencidos con la respuesta, pero es la verdad de al menos una de las protagonistas. Eso sí, parece que la bella Juana Valentina se lleva mucho mejor con su actual cuñada, Shannon de Lima, a juzgar por la complicidad que muestran ambas en las redes sociales.



Precisamente, Daniela está en España junto con Salomé, su hija con James, y ambos se han esforzado en llevar una buena relación después de su separación.