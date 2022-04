Figuras de Selección Colombia solicitan apoyo para ‘Manga’ Escobar

Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar continúa en su complicado proceso judicial en Islandia, pues no se ha podido resolver la denuncia que tiene en su contra por supuesto abuso sexual.



El futbolista ha solicitado continuamente ayuda al gobierno colombiano, pues tiene la intención de regresar al país. Esto porque, según él, se le acusa de un crimen que no cometió, el club Leiknir Reykjavík lo abandonó y no tiene sustento económico para sostenerse.

Justamente tras el pedido de auxilio, Acolfutpro, asociación que vela por la integridad de los jugadores cafeteros, sostuvo una reunión con ‘Manga’ y su abogado para encontrar soluciones con la Cancillería de Colombia.



Así mismo, integrantes de la Selección han solicitado ayuda urgente para su colega. Rafael Santos Borré, Harold Preciado, Duván Zapata, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Jeison Murillo, Gustavo Cuéllar, Frank Fabra se pronunciaron a través de redes sociales.



Así mismo jugadores de la Liga como Omar Albornoz, José David Leudo, David Valencia, Fainer Torijano, Carlos Henao José Valencia, Santigo Mosquera, Sergio Mosquera, Juan Guillermo Domínguez, Juan Chaverra, Kevin Velasco, Jefferson Martínez o Luis Alejanro Paz también se han manifestado.



“Máquina estamos contigo. @cancilleriacol uestedes pueden ayudarlo”, es el mensaje que la mayoría ha posteado en su cuenta de Instagram junto a una foto de Escobar.



Véalo acá: