La tierna reacción de los hijos de Digne por no ir al Mundial de Qatar

Lucas Digne sufrió la decepción de no entrar en la lista de convocados de la selección francesa para competir en la Copa Mundial de Qatar 2022. Didier Deschamps no lo tuvo en cuenta en el listado de 26 futbolistas que eligió para defender el título orbital.



Claramente, el lateral izquierdo, que juega en Aston Villa, sintió tristeza al no entrar en los planes del entrenador, pero tiene una gran motivación para vivir el Mundial a la distancia: sus hijos.



Como ha sido tendencia en estos días en los que se han publicado las convocatorias, los familiares de los futbolistas han grabado videos para conocer la reacción en caso de ser llamados.



Sin embargo, la esposa del lateral zurdo, Tizire Digne, grabó un adorable video con la reacción de los hijos que tiene con el futbolista: los pequeños no entienden la pena de su padre, por eso tuvieron un curioso comportamiento al conocer la convocatoria de la selección de Francia.



“¡Papá se queda con nosotros! ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde...? ¿De...? ¡De vacaciones!”, gritaron los niños, emocionados porque su padre estará alejado del fútbol por unos días y ellos lo disfrutarán como si ganaran la Copa del Mundo.



¡Qué ternura!