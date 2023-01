¿Se acabó el show de ‘Dibu’? FIFA plantea cambiar reglas en penales

El portero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue uno de los mejores porteros de la Albiceleste en la conquista del Mundial en Catar, pero para nadie es un secreto que se convirtió en un ícono por sus actitudes bajo los tres palos, en la que intimidaba a los rivales para salirse con la suya.



Sin embargo, tras sus recientes actitudes que polemizaron en gran parte del mundo, la FIFA, máxima entidad que rige el fútbol mundial, estudia la posibilidad de incluir una nueva serie de medidas para los arqueros durante la definición por penales.



Según el diario inglés The Sun, la FIFA y la IAFB, reglamentarán están avanzando en una serie de medidas para restringir la interferencia de los porteros en un lanzamiento de penalti, es decir, no se les podrá hablar a los delanteros ni acercárseles y todo tras lo causado por ‘Dibu’ Martínez durante el Mundial.



Por el momento, la nueva regla denominada 'Anti Dibu' está en estudio y no hay fecha de cuándo podría a empezar a utilizarse, pues tendrá que tener aprobación de la FIFA, pero sería una nueva regla que seguirá revolucionando el mundo del fútbol, especialmente para los arqueros.





El Dibu Martínez vuelve a ser un tema de conversación en FIFA ⚽



El Dibu Martínez vuelve a ser un tema de conversación en FIFA ⚽

El arquero de la Selección Argentina y el Aston Villa, fue el ejemplo que la IFAB le dió al máximo organismo para crear la nueva regla "Anti-Dibu" que podría aplicarse desde marzo. 🚫

Hay que recordar que ‘Dibu’ se ha convertido en un experto en provocación e intimidación a sus rivales durante una ejecución de un penalti, táctica que empezó a utilizar desde la Copa América en las semifinales contra Colombia y reforzó en el Mundial frente a Países Bajos y Francia.