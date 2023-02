¿Lo merecía? FIFA eligió a ‘Dibu’ Martínez como finalista en The Best

La FIFA dio a conocer este miércoles 8 de febrero los tres arqueros finalistas al premio The Best a mejor arquero de la temporada y en él sorprendió el actual campeón del mundo, el polémico Emiliano ‘Dibu’ Martínez.



El actual arquero del Aston Villa de la Premier League disputará el anhelado premio contra la el belga de Real Madrid, Thibaut Courtois y el marroquí del Sevilla, Yassine Bounou, mejor conocido como Bono.





La consagración en el Mundial de Qatar 2022 con Argentina sin duda le dio el plus a ‘Dibu’ de entrar entre los arqueros finalistas de los The Best y esta será la primera vez que el guardameta argentino arribe a estos premios que otorga la FIFA y habrá que ver si ganar la Copa del Mundo pesará para alcanzar esta distinción individual.



Sin embargo, el popular ‘Dibu’ tendrá al frente a arqueros importantes y que también estuvieron en el Mundial, donde su principal contendor será Courtois, quien, pese a la eliminación con Bélgica, ha sido fundamental en Real Madrid, mientras que Bono podría ser el que dé la sorpresa, pero las semifinales alcanzadas con Marruecos frente a Francia y sus buenas atajadas lo mantienen con la esperanza de ganar contra todo pronóstico.



#TheBest Emiliano Martínez está entre los tres finalistas del Premio The Best al Guardameta de la FIFA.



¡Felicitaciones, Dibu! 👏🧤 pic.twitter.com/Jj3c3nCax0 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) February 8, 2023

Hay que recordar que Emiliano Martínez fue el mejor arquero del Mundial por la FIFA al lograr ser definitivo en las definiciones por penaltis contra Países Bajos en cuartos de final y en la gran final frente a Francia.



En rama femenina también la FIFA dio a conocer las nominadas a esta distinción y dejó como finalistas a la chilena Christiane Endler, la alemana CAnn-Katrin Berger y la inglesa Mary Earps.



La ceremonia oficial de los premios The Best se realizarán en París, Francia El lunes 27 de febrero, ceremonia donde se conocerá a todos los ganadores de las diferentes categorías.