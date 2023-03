¿Se avecina norma anti 'Dibu' Martínez? FIFA estudia varios cambios

El fútbol mundial está en constante evolución y Gianni Infantino, presidente de FIFA, ha dejado claro que está dispuesto a implementar los cambios que sean necesarios para mejorar su práctica. Es así como estudiarían algunas propuestas normativas, que cambiarían mucho el fútbol que hoy se conoce.



La prensa internacional destacó este miércoles que hay dos puntos claves a debatir en FIFA. El primero, con el que esperan dejar atrás tantos minutos perdidos -lo que deja bajos promedios en tiempo efectivo de juego y muy poco aporte al espectáculo- es jugar como en el fútbol sala con reloj parado.



Esta es una de las iniciativas que más polémica genera y tendrá que ser debatida con pros y contras para ser aceptada y aprobada por la FIFA.



Según destacó el diario británico The Sun, el próximo sábado habrá una reunión del IFAB (organismo arbitral dependiente de la FIFA), en la que podrían ultimarse detalles sobre las "nuevas regulaciones” que deberían retificarse en marzo cuando se lleve a cabo la Asamblea General en Londres.



La segunda propuesta ha generado distintas reacciones en redes sociales y tiene como referencia a Emiliano 'Dibu' Martínez, criticado por el tipo de artimañas que emplea para desestabilizar al rival en momentos decisivos como un penalti. "El mirá como te como" y otros gestos podrían desaparecer.



El diario Clarín de Argentina destacó que de aprobarse esto, quienes quieran seguir los pasos del 'Dibu' no podrán hacerlo. "Resulta que la FIFA, probablemente por todo el provecho que le sacó Dibu Martínez, prohibirá cualquier tipo de distracción a los ejecutantes. Ya no se podrá hablar, ni demorar, ni tocar los palos o las redes", destacó.