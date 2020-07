Novedades de un éxito mundial: todo lo que debe saber del Fifa 21

Los amantes de los videojuegos aguardan con ansia el 9 de octubre, día en que por fin sale a la venta Fifa 21. Y sí, después de revelarse la portada y el último tráiler de la nueva entrega, hay una expectativa enorme.

Desde el innovador diseño inicial con Kylian Mbappé como gran protagonista, hasta las nuevas características que tendrán los diferentes modos de juego, el lanzamiento de EA Sports promete bastante y por ello acá haremos un recuento de lo visto hasta el momento:

¡No lo olvides! En agosto vendrán más noticias de #FIFA21... 👀🗓 pic.twitter.com/wZhDsqLUOt — EA SPORTS FIFA LATAM (@EASPORTSFutbol) July 23, 2020

Lo primero a destacar es la portada. Normalmente se presentaba al jugador escogido, acompañado de un fondo plano, sin más. Para el Fifa 21, los desarrolladores plantearon diseños específicos para la versión Estándar, Champions y Ultimate. La primera muestra varias imágenes de Mbappé a modo collage, la segunda agrega detalles en letras y la tercera muestra una foto, digámoslo, casual a blanco y negro del jugador. Algo nunca antyes visto.

Otro aspecto que llama la atención es que además del francés, hay otros jugadores que acompañan la presentación del juego. Todos jóvenes con gran proyección (Joao Félix, Erling Haaland y Alexander-Arnold, dejando de lado los tradicionales Cristiano, Messi, Neymar, etc.

En cuanto a los modos de juego, hay varios cambios importantes. El Modo Carrera ha mejorada su interacción en materia de gestión y manejo del equipo (desde el club hasta los jugadores). Por ejemplo, al simular partidos, ya no se saltará el partido y ya, sino que el usuario tendrá mayor oportunidad de interacción en la plantilla, administrando cada momento al detalle.

​El modo Volta, que no tuvo muy buena acogida en el Fifa 20, ahora permitirá jugar partidos cooperativos online. Es decir, que el usuario se una a sus amigos y juntos enfrenten a otros equipos bajo las mismas condiciones. Similar a lo que ocurre en Clubes Pro. Por otro lado, ofrecerá más canchas, nuevos movimientos y personajes completamente personalizables.



​Uno de los principales detalles lo tendrá el modo estrella del Fifa: Ultimate Team. Ahora los jugadores podrán crear su propio equipo junto a un amigo y jugar tanto Division Rivals como Squad Battles.



​Por último, el videojuego contará con una jugabilidad mucho más inteligente, a partir de los llamados “ataques dinámicos” (para movimientos más realistas), además del Regate ágil (más opciones para enfrentar la defensa rival) y el 'Creative Runs' (momentos fuera del balón).